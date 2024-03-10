"Дюна 3": когда ждать продолжения фантастической ленты и будут ли следующие

"Дюна 3", вероятно, будет последней работой режиссера Дэнни Вильнева по миру Фрэнка Герберта. Режиссер говорит, что не решается браться за следующие книги "Дюны".

В Украине продолжается прокат долгожданного сиквела "Дюна 2" режиссера Дэнни Вильнева. За первую неделю в мировом прокате лента собрала 178,5 млн долларов, превзойдя ожидания авторов, а также множество восхищенных отзывов критиков и простых зрителей.

Генеральный директор кинокомпании Legendary Entertainment Джош Гроуд в комменаре Сnbc рассказал о шансах выхода третьего фильма после успешного старта "Дюны 2".

Джош Гроуд отметил, что он "не понимает, почему не сделать" третью часть. Однако чтобы "Дюна 3" действительно была снята, на это необходимо решение режиссера Дэнни Вильнева.

"Я думаю, что все очень взволнованы и по-настоящему наслаждаются этим моментом. Если Дэни напишет правильный сценарий и почувствует, что сможет создать еще один фильм, сравнимый с тем, который мы только что завершили, то я даже не понимаю, почему бы и нет", – сообщил Джош Гроуд.

По его словам, если режиссер все же согласится заняться "Дюной 3", то все творчески причастные к созданию этого проекта люди должны полностью поддерживать видение Дени Вильнева.

Что говорит сам режиссер о третьей "Дюне"

Как передает Digital Spy, Вильнев заявил, что создание ленты находится "на ранних стадиях".

"Мы на ранних стадиях. Мы на правильном пути. Было проделано много работы, но еще много работы нужно сделать, чтобы иметь что-то надежное для съемок", – сказал Вильнев.

"Совершенно точно есть желание сделать третий фильм, но я не хочу спешить. Опасность в Голливуде заключается в том, что люди восхищаются и думают только о датах релиза, а не о качестве", – добавил он в интервью The Times.

Заметим, что в декабре 2023 года, еще до выхода "Дюны 2", Дэнни Вильнев заявлял, что треть – действительно в планах, но конкретные даты пока речь не идет. К тому времени началась работа над сценарием.

Третья часть фильма предположительно будет основана на романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".

О чем будет третья часть

Напомним, фундаментальный научно-фантастический роман Герберта в 1965 году впоследствии породил франшизу, включавшую пять продолжений, которые он сам написал, а также сборник дополнительных приквелов и сиквелов, написанных его сыном Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном.

Основная серия "Хроники Дюны" Фрэнка Герберта:

"Дюна" (1965)

"Мессия Дюны" (1969)

"Дети Дюны" (1976)

"Бог-император Дюны" (1981)

"Еретики Дюны" (1984)

"Капитула Дюны" (1985)

Действие книги "Мессия Дюны" происходит спустя 12 лет после того, как Пол Атрид занял престол императора. Он заключил фиктивный брак с дочерью император Ирулан, чтобы занять трон. Его любимая фременка Чани стала наложницей Пола. При родах Чани умирает, рождая Полу двойню.

Будут ли другие фильмы по произведениям Фрэнка Герберта

И хотя Вильнев хочет вернуться к "Дюне 3", но он не планирует экранизировать другие книги Фрэнка Герберта. То, что треть "Дюна. Мессия" будет его последней работой по миру Фрэнка Герберта сказал сам режиссер в интервью Тime.

В комментарии Inverse Вильнев рассказал, что не знает, хочет ли он провести остальную часть своей карьеры, работая в мире Герберта. Он также признался, что боится работать с содержанием более поздних книг саги, описывая их как "достаточно эзотерические" и "трудные для адаптации".

"Время проходит, и я не знаю, хочу ли провести остальные свои дни на Арракисе. Я откровенно боюсь других книг, потому что они становятся достаточно эзотерическими и их труднее адаптировать", – сказал он.

Следующие книги, возможно, будет адаптировать уже другой режиссер.

Напомним, мужчина в Канаде успел увидеть "Дюну 2" перед смертью задолго до премьеры благодаря команде фильма.

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