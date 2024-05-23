Если моргнете – все пропустите: кубик Рубика собран за рекордные 0,305 секунды (видео)

В Японии команда инженеров Mitsubishi Electric Corporation побила рекорд быстрого робота, который смог собрать вращающийся кубик-головоломку.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, роботу понадобилось всего 0,305 секунды, чтобы завершить головоломку – если вы моргнете, то можете пропустить все действо.

Этот рекорд был популярен в течение многих лет. Так, в 2009 году он составлял одну минуту и четыре секунды, но с годами время становилось все короче. В 2016 году рекорд наконец-то преодолел односекундный барьер.

Новый рекорд: Fastest robot для solution rotating puzzle cube — 0.305 seconds



Mitsubishi Electric Corporation снял 0.07 seconds off the previous record pic.twitter.com/WWZf2xusSc — Guinness World Records (@GWR) May 23, 2024

Лидером этой рекордной попытки стал Токуи, работающий в инженерном отделе производства двигателей и генераторов в Инженерном центре производства компонентов Mitsubishi Electric. Обычно Токуи работает над разработкой двигателей, а также использованием двигателей в производстве оборудования.

Токуи был уверен в высоком уровне занимаемой продукции. Однако он хотел продемонстрировать это таким образом, чтобы ошеломить людей. Именно поэтому он решил побить рекорд.

"Я просмотрел видео предыдущего рекордсмена и почувствовал, что наш двигатель лучше их. Поэтому я был уверен, что мы сможем превзойти их по скорости", — сказал он.

Команда инженеров Mitsubishi Electric Corporation / Фото: guinnessworldrecords.com

Чтобы побить рекорд, нужны не только быстрые двигатели, но и ряд компонентов, работающих вместе. Выжать миллисекунды скорости – это совсем другая задача, и она оказалась непростой.

"Сократить время настолько, насколько это возможно, было сложно, но в то же время весело. У меня никогда не было проблем с мотивацией при работе над проектом", — добавил инженер.

Робот, собравший кубик Рубика / Фото: guinnessworldrecords.com

Совершенствование машины столкнулось с неожиданной проблемой: кубик Рубика не успевал за быстротой робота. Команда продолжала дорабатывать машину, чтобы пазл не застрял. Однако робот все еще был на грани. Первая официальная попытка не удалась, потому что пазл заклинило.

Во время второй попытки робот смог уложиться во время, которое никогда не достигалось на практике, и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Токуи рассказал, что не только его команда, но и многие люди в компании помогли ему достичь цели.

"Я знаю, что наша продукция может сделать мир еще лучше. Я надеюсь, что этот рекорд позволит людям во всем мире узнать, на что способна наша продукция", — поделился он.

Команда инженеров Mitsubishi Electric Corporation / Фото: guinnessworldrecords.com

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