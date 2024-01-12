Газон австралийки признали самым уродливым в мире — фото

Двор австралийской женщины, разрушенный бандикутами, был признан победителем первого в истории конкурса "Самый уродливый газон в мире".

Об этом пишет The Guardian.

Кэтлин Мюррей из Сэндфорда, штат Тасмания, была названа победительницей конкурса, организованного городом Готланд в Швеции.

Конкурс начали два года назад, чтобы побудить местных жителей экономить воду во время почти катастрофической засухи в городе, а в этом году он стал глобальным: газоны в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Хорватии конкурировали за неэстетичность.

На лужайке Мюррей есть редкие участки желтой травы, сморщенные растения и сухие выбоины, оставленные местными бандикутами.

"Бандикуты любят копать – именно так они находят свою любимую еду. Теперь мой задний двор выглядит как настоящая игра "Голодный голодный бегемот". Еще у меня есть ехидная, которая помогает, и несколько кур", — поделилась женщина.

Кэтлин Мюррей на фоне своего "самого уродливого" газона / Фото: theguardian.com

Мюррей была награждена футболкой с надписью: "Гордая обладательница самого уродливого газона в мире".

"Раньше я думала, что бандикуты – это вторгшиеся на мой газон дикие животные массового уничтожения, но теперь я вижу, что они фактически освободили меня от необходимости снова косить его", — сказала Мюррей. "Я на выходных не чувствую вины, особенно после того, как мой бывший муж ушел с газонокосилкой еще в 2016 году".

Готланд, где летом три года назад почти закончилась вода, заявил, что конкуренция и другие меры, предпринятые городом, позволили сократить потребление воды на 5%.

Напомним, отец двоих детей после развода полгода живет в машине. Он стал бездомным.

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