Отец двоих детей после развода полгода живет в машине

Британец после развода стал бездомным и уже полгода живет в машине.

Об этом пишет Birmingham Live.

Паркуясь на ночь "где угодно и везде", 40-летний Эндрю Рейнольдс живет за счет еды на вынос и принимает душ один или два раза в неделю на заправках.

Водителю службы доставки власти предлагали места для временного проживания, но он говорит, что "не продержится и 30 секунд в таком месте", поскольку люди с проблемами психического здоровья, зависимостями и "дилеры" размещаются вместе.

Отец двоих детей сказал, что ему повезло, что у него хотя бы есть машина, чтобы согреться, после того как услышал о других, трагически замерзших на улице. Несмотря на свое положение, он продолжал работать несколько месяцев и только недавно взял отпуск из-за болезни.

"Никто на работе сначала не поверил, что я бездомный. Все говорили: "Но твоя машина безупречна, она чиста". Я бездомный, но это не значит, что я грязный. Я обслуживаю свою машину раз в неделю и сам держу ее в чистоте, я не просто ем еду и разбрасываю ее повсюду, оставляя повсюду обертки", — объяснил он.

Эндрю Рейнольдс / Фото: Nick Wilkinson/Birmingham Live

Каждую ночь он включает обогрев автомобиля на несколько часов с включенным двигателем, создавая "тепловой карман" и это дает достаточно тепла, чтобы поспать до четырех часов. Иногда он спал до 11 утра, но чаще всего его будила "суета" города.

О своей повседневной жизни он объяснил: "Я паркуюсь везде и всюду. Меня дважды будила полиция, они думали, что я был пьян за рулем, но я спал на заднем сиденье. У меня есть спальный мешок и ворсистое одеяло, которое я натягиваю. Я сплю в спортивных штанах, чтобы согреть голени, потому что у меня плохое кровообращение, я встаю, умываюсь, где могу. Но в результате у меня возникла кожная инфекция, я подхватил какую-то бактериальную штуку из душа. Я перестал ими пользоваться и я ограничусь одним душем в неделю, возможно, двумя. Я заглядываю к тетушке, иногда могу помыться там".

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Рейнольдс, прошедший оценку психического здоровья, которая подтвердила, что ему "нужно безопасное место" для жизни, добавил: "В местах, которые мне предлагают, меня окружают люди с наркозависимостью, алкоголиками, торговцами наркотиками, я не остался бы и на 30 секунд. В таком месте я бы сошел с ума".

У него запланирована встреча с сотрудником службы поддержки. Мужчина надеется, что власть сможет ему помочь с жильем. Но, несмотря на трудности, Эндрю пытается держаться на позитиве и жить ради детей.

Напомним, мужчина шокировал историей, как жена изменяла ему со свекром. Как он их разоблачил и что услышал в оправдание.

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