Батько двох дітей після розлучення пів року живе в машині

Британець після розлучення став безхатьком і вже пів року живе в машині.

Про це пише Birmingham Live.

Паркуючись на ніч "де завгодно і скрізь", 40-річний Ендрю Рейнольдс живе за рахунок їжі на виніс і приймає душ один чи двічі на тиждень на заправках.

Водію служби доставки влада пропонувала місця для тимчасового проживання, але він каже, що "не протримається і 30 секунд у такому місці", оскільки люди з проблемами психічного здоров'я, залежностями та "дилери" розміщуються разом.

Батько двох дітей сказав, що йому пощастило, що в нього хоча б є машина, щоб зігрітися, після того, як почув про інших, які трагічно замерзли на вулиці. Попри своє становище, він продовжував працювати декілька місяців і лише нещодавно взяв відпустку через хворобу.

"Ніхто на роботі спочатку не повірив, що я безхатько. Всі казали: "Але твоя машина бездоганна, вона чиста". Я безхатько, але це не означає, що я брудний. Я обслуговую свою машину раз на тиждень і сам тримаю її в чистоті, я не просто їм їжу і розкидаю її всюди, залишаючи всюди обгортки", - пояснив він.

Ендрю Рейнольдс / Фото: Nick Wilkinson/Birmingham Live

Щоночі він вмикає обігрів автомобіля на декілька годин з увімкненим двигуном, створюючи "теплову кишеню" і це дає достатньо тепла, щоб поспати до чотирьох годин. Іноді він спав до 11 ранку, але найчастіше його будила "метушня" міста.

Про своє повсякденне життя він пояснив: "Я паркуюсь скрізь і всюди. Мене двічі будила поліція, вони думали, що я був п'яний за кермом, але я спав на задньому сидінні. У мене є спальний мішок і ворсиста ковдра, яку я натягую. Я сплю в спортивних штанах, щоб зігріти гомілки, бо маю поганий кровообіг. Я встаю, вмиваюся, де можу. Але в результаті у мене виникла шкірна інфекція, я підхопив якусь бактеріальну штуку з душу. Я припинив ними користуватися і я обмежусь одним душем на тиждень, можливо, двома. Я заглядаю до тітоньки, іноді можу помитися там".

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Рейнольдс, який пройшов оцінку психічного здоров'я, яка підтвердила, що йому "потрібне безпечне місце" для життя, додав: "У місцях, які мені пропонують, мене оточують люди з наркозалежністю, алкоголіками, торговцями наркотиками, я не залишився б і на 30 секунд. У такому місці я б збожеволів".

У нього запланована зустріч зі співробітником служби підтримки. Чоловік сподівається, що влада зможе йому допомогти із житлом. Але попри труднощі, Ендрю намагається триматися на позитиві та жити заради дітей.

Нагадаємо, чоловік шокував історією, як дружина зраджувала його зі свекром. Як він їх викрив та що почув у виправдання.

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