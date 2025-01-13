Художница распилила килограмм золота на свои картины

Виктория Юникель считает, что искусство должно быть доступно только богатым и влиятельным людям.

Художница Виктория Юникель из Майами решила использовать необычный подход к созданию своих картин. Женщина измельчила напильником 1 кг золотых слитков и добавила драгоценный металл в краску.

Об этом сообщает Daily Star.

47-летняя художница измельчила напильником 1 кг золотых слитков, стоимость которых оценивается в около 69 тыс. фунтов стерлингов, и добавила все в краску. Эту краску она применила для работы над триптихом под названием "Коллекция денег". Юникель таким образом стремилась заинтересовать состоятельных и знаменитых коллекционеров.

Виктория, ранее работавшая моделью, считает, что искусство должно быть доступно только богатым и влиятельным людям. По мнению художницы, ее работы олицетворяют магнетизм богатства, а владельцы этих работ гарантированно приумножат свое благосостояние.

Художница утверждает, что после создания этой коллекции ей удалось заключить несколько выгодных бизнес-соглашений, а приходившие посмотреть на картины друзья заметно улучшили свое финансовое положение.

"Смысл картин состоит в том, что покупающий их человек становится еще богаче. Я вкладываю золото в картины, потому что золото приумножает золото. Это называется силой притяжения", – объясняет Юникель.

Несмотря на то, что ее работы привлекли внимание, художница не планирует продавать коллекцию в ближайшее время. Она надеется, что картины помогут ей добиться мечты – стать миллиардершей.

"После того, как появились эти картины, мы с мужем получили очень хорошие контракты от бизнеса, поэтому это действительно сработало. Решила сохранить их на время, чтобы получить еще больше денег", — рассказала художница.

Сейчас она работает над масштабной картиной, оцененной в миллион долларов. Этот заказ для частного коллекционера, и Юникель стремится к тому, чтобы работа стала очередным шедевром в ее творческой карьере.

К слову, в октябре 2024 года в Германии дебютировала феминистическая опера "Святая Сюзанна" с откровенным лесбийским сексом, настоящей кровью и голыми монахинями на роликах.

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