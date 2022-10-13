Исторический момент: в Дубае впервые провели полет летающего автомобиля (видео)

Транспортное средство предназначено для поездок по городу на низкой высоте.

В Дубае крупнейшая компания по производству летающих автомобилей в Азии совершила первый полет своего электрического летающего автомобиля.

Об этом пишет Вloomberg.

Транспортное средство предназначено для поездок по городу на низкой высоте. На нем можно осматривать местные достопримечательности, либо использовать в качестве такси или медицинского транспорта.

XPENG X2 – это двухместный летучий автомобиль. Максимальная скорость машины – 129 км/ч. Автомобиль может подниматься на высоту до 91 метра. Есть как ручной, так и автономный режим полета. Машина не выделяет углекислый газ во время полета и является шагом вперед в стремлении к городскому экологическому транспорту.

Президент компании Брайан Гу назвал это событие "большим шагом" в исследовании мобильности будущего.

"Электрические летающие автомобили — это будущее путешествий, и это невероятно - наблюдать историю, которая творится сегодня", — говорит Трикси Ло Мирманд, исполнительный вице-президент по организации мероприятий во Всемирном торговом центре Дубая.

Исполняющий обязанности генерального директора Хасан Аль Хашеми заявил: "Первый глобальный публичный полет летучего автомобиля X2 изменит игру мобильности будущего. Летающий автомобиль является воплощением амбиций, инноваций и видения, ориентированного на будущее. Мы стали свидетелями исторического момента, который определит следующие 50 лет".

Ранее сообщалось, что летающий автомобиль словацкой компании Klein Vision с двигателем от BMW получил разрешение на полеты.

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