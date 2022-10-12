Роуминг в Европе: глава Госспецсвязи сообщил о тарифах для украинцев

О ситуации с мобильной связью в странах Евросоюза рассказал Юрий Щиголь.

Инициатива по присоединению Украины к общему европейскому роумингу воплощена в жизнь, работает с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире "1+1" в рамках телемарафона в день 30-летия этой службы.

"Благодаря европейским партнерам, национальному регулятору эта инициатива работает. По всей Европе, в странах, которые вовлечены в эту инициативу, вы пользуетесь украинскими тарифами", — отметил Щиголь.

Напомним,

Накануне министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. Он подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр пояснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Из-за перерасходов электроэнергии в ряде областей Украины вводят веерные отключения — в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

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