Роумінг у Європі: голова Держспецзв'язку повідомив про тарифи для українців

Про ситуацію із мобільним зв'язком у країнах Євросоюзу розповів Юрій Щиголь.

Ініціатива щодо долучення України до загального європейського роумінгу втілена у життя, працює від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі "1+1" у межах телемарафону у день 30-річчя цієї служби.

"Дякуючи європейським партнерам, національному регулятору ця ініціатива працює. По всій Європі, в країнах, які долучені до цієї ініціативи, ви користуєтеся українськими тарифами", - зазначив Щиголь.

Нагадаємо,

Напередодні міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою найближчими днями. Він наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Через перевитрати електроенергії в низці областей України запроваджують віялові відключення - у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Сумській областях.

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