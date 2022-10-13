Історичний момент: у Дубаї вперше провели політ летючого автомобіля (відео)

В Дубаї найбільша компанія з виробництва літаючих автомобілів в Азії здійснила перший політ свого електричного летючого автомобіля.

Про це пише Вloomberg.

Транспортний засіб призначений для поїздок містом на низькій висоті. На ньому можна оглядати місцеві пам’ятки, або використовувати як таксі чи медичний транспорт.

XPENG X2 — це двомісний летючий автомобіль. Максимальна швидкість машини – 129 км/год. Авто може підніматися на висоту до 91 метра. Є як ручний, так і автономний режими польоту. Машина не виділяє вуглекислого газу під час польоту і є кроком вперед у прагненні до міського екологічного транспорту.

Президент компанії Браян Гу назвав цю подію "великим кроком" у дослідженні мобільності майбутнього.

"Електричні літаючі автомобілі — це майбутнє подорожей, і це неймовірно - спостерігати історію, яка твориться сьогодні", — каже Тріксі Ло Мірманд, виконавчий віце-президент із організації заходів у Всесвітньому торговому центрі Дубая.

Виконувач обов’язків генерального директора Хасан Аль Хашемі заявив: "Перший глобальний публічний політ летючого автомобіля X2 змінить гру щодо мобільності майбутнього. Летючий автомобіль є втіленням амбіцій, інновацій та бачення, орієнтованого на майбутнє. Ми стали свідками історичного моменту, який визначить наступні 50 років".

Раніше повідомлялося, що летючий автомобіль словацької компанії Klein Vision із двигуном від BMW отримав дозвіл на польоти.

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