Миллионер 20 лет притворялся бедным и обманывал сына (фото)

Он всегда жаловался на долги и нищету.

Отец из Китая, живший в "бедности", 20 лет скрывал от сына, что на самом деле он миллионер.

Об этом пишет World of Buzz.

В вирусном видео Douyin сын рассказал, что его отец всегда плакался из-за долгов и бедности в которой они жили. Недавно юноша окончил университет и планировал найти работу с зарплатой до 6000 юаней (около 845 долларов США), чтобы помочь родному человеку выплатить долги.

"Мне было тяжело найти работу, поэтому отец предложил мне продолжить его дело", — поделился юноша.

Отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер / Фото: Douyin

Сначала он колебался, потому что его всегда заставляли верить, что с бизнесом все плохо, пока отец не привел его в офис и не рассказал правду. Как оказалось, бизнес преуспевал и у папы был коттедж и восемь роскошных машин.

Отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер / Фото: Douyin

Отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер / Фото: Douyin

Парень устроился на работу к отцу. Впрочем, его ежемесячная зарплата меньше 6000 юаней, и он по-прежнему каждый день ездит на работу на своем электрическом мотоцикле.

Напомним, продавец куриц-гриль несколько лет притворялся адвокатом. Несмотря на отсутствие образования, он даже выиграл несколько дел.

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