Мужчина избил незнакомца домашним питоном прямо посреди улицы - видео

В Торонто, Канада, мужчина избил другого мужчину своим питоном.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Свидетели рассказали, что владелец экзотического животного ходил с питоном на шее, прежде чем сразиться с прохожим и использовать свою змею.

На видео, появившемся в Сети, виден момент драки, прежде чем приехала полиция. Нападающий в кепке, которым оказался 45-летний Лауренио Авила, шлепает рептилией по мужчине прямо посреди оживленной автомобильной дороги.

Полиция Торонто сообщила, что около 23:50 им позвонили о человеке, который угрожал людям питоном в районе Дандас-стрит-Вест и Мэннинг-авеню.

"Парень со змеей ходил с ней на шее и будто наступал на людей, поэтому другой парень следовал за ним, пока не приехали полицейские", — рассказали свидетели.

Позже правоохранители подтвердили, что в инциденте принимала участие настоящая змея, а ее владелец был арестован и обвинен в нападении с применением оружия и причинении ненужной боли/страдания животному.

11 мая Авила предстал перед судом и был взят под стражу. Непонятно, что произошло с питоном.

Пользователи социальных сетей осудили странный выбор оружия Авилы и поинтересовались, все ли в порядке со змеей.

Что за х**ня. Бедная змея этого не заслужила. Надеюсь, полицейские побьют парня сапогами

Мы действительно являемся вершиной пищевой цепи, просто небрежно используя другое животное как плетку

У питона, видимо, после этого сильно разболелась голова

Напомним, специалист объяснил "нашествие змей" в Днепре. Они были замечены в центре города.

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