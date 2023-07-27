Насекомые съели заначку бабушки, которую она собирала годами: какую сумму потеряла женщина (фото)

Деньги она держала в картонной коробке от обуви.

Малайзийская бабушка опустошена после того, как ее сбережения были уничтожены вредителями.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина годами откладывала средства на паломничество в Мекку, храня банкноты в картонной коробке от обуви. Но термиты съели купюры, и больше половины оказались не пригодными для использования.

Ее внук Хайрул Азхар рассказал, что бабушка отложила 30 000 малазийских рингитов (более 6600 долларов США).

Термиты съели заначку бабушки / Фото: Khairul Azhar/Facebook

Уцелевшие банкноты мужчина планирует отнести в Центральный банк Малайзии в надежде, что они их заменят.

Хайрул также посмеялся, что, возможно, такая судьба бабушки, что ей не суждено было попасть в Мекку. Он добавил, что урок, который можно извлечь из этого эпизода, состоит в том, что не стоит хранить такие суммы денег дома.

Напомним, тем временем пенсионер пожертвовал свой старый диван, забыв, что спрятал в нем 30 000 долларов. Он надеется, что ему вернут деньги.

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