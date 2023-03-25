Ошибки, убивающие вашу орхидею: проверьте себя

Орхидеи — популярные цветы, которые помогают украсить любое жилище. Но, чтобы они красиво цвели и радовали глаз, нужно знать, как за ними ухаживать в домашних условиях. Читайте в материале ТСН.ua об ошибках, которые точно не стоит допускать.

Как ухаживать и поливать орхидею: об основных ошибках

Обильная и частая поливка

Конечно и поливать цветок раз в месяц тоже плохая идея. Ведь при таких условиях ее листья увядают, корни начнут высыхать, что неизбежно приведет к гибели. Но обильная и частая поливка орхидеи тоже не нравится. Что делать?

Для правильной поливки поставьте горшок с орхидеей в сосуд, куда предварительно нужно налить воду. Окунуть нужно так, чтобы корни были полностью под водой. Теперь можно оставить цветок на несколько часов.

В следующий раз поливать этим способом орхидею нужно только после того, как субстрат в горшке полностью высохнет. Раньше повторять процедуру не стоит – корни со временем начнут загнивать.

Обрезка корешков

Это одна из главных ошибок, которой допускают начинающие цветоводы. Люди руководствуются мыслью, раз корни старые, то его лучше выбросить. Но это совсем не так. Новые корешки растут в орхидее довольно долго, как и листья. Поэтому цветок может просто погибнуть без корней.

Выбор солнечного подоконника

Именно летом орхидеи чаще всего "умирают". Случается так из-за негативного влияния солнечных лучей. Если в летнее время в полдень солнце будет светить прямо на листья цветка, такой нагрузки он точно не выдержит.

Игнорирование вредителей

Если заметили, что с растением стали происходить какие-либо изменения, возможно их причина именно во вредителях. Если они полностью облепят цветок, то он со временем погибнет. Поэтому на вредителей нужно своевременно реагировать и правильно обрабатывать орхидею от них.

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