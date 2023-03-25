Помилки, які вбивають вашу орхідею: перевірте себе

Орхідеї — популярні квіти, які допомагають прикрасити будь-яку оселю. Але, щоб вони гарно квітнули і радували око, потрібно знати, як за ними доглядати в домашніх умовах. Читайте в матеріалі ТСН.ua про помилки, яких точно не варто припускатися.

Як доглядати і поливати орхідею: про основні помилки

Рясне і часте поливання

Звичайно і поливати квітку раз на місяць також погана ідея. Адже за таких умов її листя зів'яне, коріння почне висихати, що неминуче приведе до загибелі. Але рясне і часте поливання орхідеї також не подобається. Що ж робити?

Для правильного поливання поставте горщик з орхідеєю у посудину, куди попередньо потрібно налити воду. Занурити потрібно так, щоб коріння було повністю під водою. Тепер можна залишити квітку на кілька годин.

Наступного разу поливати цим способом орхідею потрібно тільки після того, як субстрат в горщику повністю висохне. Раніше повторювати процедуру не варто — коріння з часом почне загнивати.

Обрізання корінців

Це одна з головних помилок, якої припускаються квітникарі-початківці. Люди керуються думкою, раз коріння старе, то його краще викинути. Але це зовсім не так. Нові корінці ростуть в орхідеї досить довго, як і листя. Тому квітка за цей час може просто загинути без коріння.

Обирання сонячного підвіконня

Саме влітку орхідеї найчастіше "помирають". Стається так через негативний вплив сонячного проміння. Якщо в літню пору опівдні сонце буде світити прямо на листя квітки, такого навантаження вона точно не витримає.

Ігнорування шкідників

Якщо помітили, що з рослиною почали відбуватися будь-які зміни, можливо їх причина саме в шкідниках. Якщо вони повністю обліплять квітку, то вона з часом загине. Тому на шкідників потрібно вчасно реагувати і правильно обробляти орхідею від них.

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