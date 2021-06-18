Паническая атака: почему возникает и как с ней справиться

Специалисты рассказали, когда нужно обращаться за помощью.

"Не паникуй, возьми себя в руки" — такие фразы малоэффективны для человека, у которого началась паническая атака. В Международный день паники предлагаем разобраться, почему возникает такое состояние, как с ним справиться и когда нужно обращаться за помощью.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Что такое паника и для чего она нужна

Паника — это психологическое состояние, которое невозможно контролировать. Бессознательно появляется чувство страха, вызванного действительной или мнимой опасностью. В такой момент подавляется логическое мышление, поэтому человек не способен успокоиться после фразы "не паникуй, все хорошо". Паника может возникнуть как у одного человека, так и в группе людей как реакция на определенные события или новости.

Для понимания природы паники стоит рассмотреть и страх, который включается в момент возникновения опасности. Что вы почувствовали, если бы к вам приблизился хищный зверь? Вероятно страх и панику. У вас изменилось бы состояние: резко увеличился пульс, дыхание, повысилась потливость. Именно так тело реагирует на опасность. Поэтому паниковать, когда есть угроза жизни — естественно. Паника проходит самостоятельно, когда опасность исчезает.

Что такое паническая атака и каковы ее симптомы

Иногда чувство страха может возникать, когда реальной опасности нет. Тогда проявляется паническая атака, которая интенсивно сопровождается психическими и физическими симптомами. Приступ длится от 5 до 30 минут. Количество или регулярность эпизодов разная: от одного раза в месяц до нескольких в неделю.

В такие моменты тело думает, что мы в опасности и начинает реагировать. Среди симптомов панической атаки: учащенное сердцебиение, головокружение в голове, онемение рук или ног, увеличивается потливость, появляется одышка, тошнота, боль в груди, дрожь, озноб, приливы, сухость во рту, звон в ушах, страх смерти, покалывание в конечностях, желание сходить в туалет, страх потери контроля над своим телом. Человек думает, что умирает.

Панические атаки выглядят опасными, однако физического вреда не наносят. Понимая это, можно быстрее успокоиться. Многие люди считают, что они могут потерять сознание, но это маловероятно. Физиологическая система, которая вызывает паническую атаку, противоположна той, что вызывает обморок.

Нужно ли обращаться к врачу

Паническая атака и паника имеют разную природу. После первой панической атаки стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью, ведь часто речь может идти о первых симптомах психического расстройства. Также стоит обратиться к семейному врачу, поскольку симптомы панически атаки могут свидетельствовать о других проблемах со здоровьем. В случае необходимости врач назначит дополнительные обследования или консультации.

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