Панічна атака: чому виникає та як з нею впоратися

Спеціалісти розповіли, коли потрібно звертатися по допомогу.

"Не панікуй, візьми себе в руки" - такі фрази малоефективні для людини, у якої почалась панічна атака. У Міжнародний день паніки пропонуємо розібратись, чому виникає такий стан, як з ним впоратись та коли потрібно звертатися по допомогу.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Що таке паніка і для чого вона потрібна

Паніка – це психологічний стан, який неможливо контролювати. Несвідомо з’являється відчуття страху, що спричинений дійсною чи уявною небезпекою. У такий момент пригнічується логічне мислення, тому людина не здатна заспокоїтись після фрази "не панікуй, все добре". Паніка може виникнути як в однієї людини, так і в групі людей як реакція на певні події чи новини.

Для розуміння природи паніки варто розглянути й страх, який вмикається на момент виникнення небезпеки. Що ви відчули б, якби до вас наблизився хижий звір? Ймовірно страх та паніку. У вас змінився б стан: різко збільшився пульс, дихання, підвищилась пітливість. Саме так тіло реагує на небезпеку. Тож панікувати, коли є загроза життю – природно. Паніка минає самостійно, коли небезпека зникає.

Що таке панічна атака та які її симптоми

Іноді відчуття страху може виникати, коли реальною небезпеки не має. Тоді проявляється панічна атака, яка інтенсивно супроводжується психічними та фізичними симптомами. Напад триває від 5 до 30 хвилин. Кількість чи регулярність епізодів різна: від одного разу на місяць до кількох на тиждень.

У такі моменти тіло думає, що ми в небезпеці та починає реагувати. Серед симптомів панічної атаки: прискорене серцебиття, запаморочення у голові, оніміння рук чи ніг, збільшується пітливість, з’являється задишка, нудота, біль у грудях, тремтіння, озноб, приливи, сухість у роті, дзвін у вухах, страх смерті, поколювання у кінцівках, бажання сходити в туалет, страх втрати контролю над своїм тілом. Людина думає, що помирає.

Панічні атаки виглядають небезпечними, однак фізичної шкоди не завдають. Розуміючи це, можна швидше заспокоїтися. Багато людей вважають, що вони можуть знепритомніти, але це малоймовірно. Фізіологічна система, що спричиняє панічну атаку, протилежна тій, що спричиняє непритомність.

Чи потрібно звертатися до лікаря

Панічна атака та паніка мають різну природу. Після першої панічної атаки варто звернутися до фахівця з психічного здоров'я, адже часто може йтися про перші симптоми психічного розладу. Також варто звернутись до сімейного лікаря, оскільки симптоми панічно атаки можуть свідчити про інші проблеми зі здоров'ям. У разі необхідності лікар призначить додаткові обстеження або консультації.

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