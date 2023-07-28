Пара занялась сексом в автобусе посреди белого дня - видео

Они не дождались возвращения домой.

В Бирмингеме, Великобритания, после того как пара занялась оральным сексом на вокзале, еще одни влюбленные подверглись страсти в общественном месте среди бела дня.

Так, мужчина и женщина занялась сексом прямо в автобусе. Они ехали на втором этаже на последнем ряду у окна.

Женщина, которая шла по улице, заметила любовников и сняла их на видео, когда они проезжали мимо развлекательного центра Northfield.

Озадаченная она несколько раз повторила: "Что?".

Пользователи поспешили раскритиковать пикантную пару в комментариях:

Представьте, что она только что встретила его и забеременела… Сказочная романтическая история, которую нужно рассказать ребенку… Зачат в автобусе, проезжающем мимо торгового центра Northfield среди бела дня

Представьте, будь там дети или пожилые люди. Отвратительное поведение

Это противно. Просто неправильно. Арендуйте комнату

Напомним, ранее в Колумбии пара занялась сексом прямо под дверью церкви. Теперь им грозит штраф.

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