Пара зайнялася сексом в автобусі посеред білого дня – відео

У Бірмінгемі, Велика Британія, після того як пара зайнялася оральним сексом на вокзалі, ще одні закохані піддалися пристрасті у громадському місці посеред білого дня.

Так, чоловік і жінка зайнялася сексом просто в автобусі. Вони їхали на другому поверсі на останньому ряду біля вікна.

Жінка, яка йшла вулицею, помітила коханців та зняла їх на відео, коли вони проїжджали повз розважальний центр Northfield.

Спантеличена вона декілька разів повторила: "Що?".

Юзери поквапилися розкритикувати пікантну пару у коментарях:

Уявіть, що вона щойно зустріла його і завагітніла… Казкова романтична історія, яку треба розповісти дитині… Зачата в автобусі, що проїжджав повз торговий центр Northfield серед білого дня

Уявіть, якби там були діти чи старі люди. Огидна поведінка

Це бридко. Просто неправильно. Орендуйте кімнату

Нагадаємо, раніше у Колумбії пара зайнялася сексом просто під дверима церкви. Тепер їм загрожує штраф.

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