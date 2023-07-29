Астрологічний прогноз на 29 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, не можна кидати розпочаті раніше справи – необхідно обов'язково довести їх до фінального кінця. Аналіз скоєних раніше помилок дозволить зробити правильні висновки й надалі їх не повторювати.
Символ дня: диск.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий, ультрамарин, індиго.
Щасливе каміння дня: рубін, опал.
За яку частину тіла відповідає: кров.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: категорично протипоказане голодування – шлунку необхідне навантаження, тому від легкої їжі – овочів, фруктів і салату – відмовлятися не варто. Можна чистити кров трав'яними відварами й фіточаями.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: зібраний урожай довго зберігати не можна – його необхідно одразу ж вживати в їжу.
Магія та містика дня: сприятливий час для опрацювання карми.
Сни дня: розтлумачити сни нинішньої ночі непросто, але можна й потрібно, тим паче, що відомості, які вони містять, дуже важливі.
Табу дня: не можна вирушати в подорожі.
Цитата дня: "Не забувайте, що життя надто коротке, щоб накопичувати негативну енергію. Тому треба із задоволенням ставити цілі та досягати їх" (Брюс Лі).
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