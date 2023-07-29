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Астрологический прогноз на 29 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
2478
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 июля

Астрологический прогноз на 29 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, нельзя бросать начатые ранее дела – необходимо обязательно довести их до финального конца. Анализ совершенных ранее ошибок даст возможность сделать правильные выводы и впредь их не повторять. 

Символ дня: Диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин, индиго. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: категорически противопоказано голодание – желудку необходима нагрузка, поэтому от легкой пищи – овощей, фруктов и салата – отказываться не стоит. Можно чистить кровь травяными отварами и фито-чаями. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: собранный урожай долго хранить нельзя – его необходимо сразу же употребить в пищу. 

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы. 

Сны дня: растолковать сны нынешней ночи не просто, но можно и нужно, тем более, что содержащиеся в них сведения очень важны. 

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия. 

Цитата дня: «Не забывайте, что жизнь слишком коротка, чтобы накапливать негативную эн6ергию. Поэтому нужно с удовольствием ставить цели и достигать их» (Брюс Ли). 

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Дата публикации
Просмотры
2478
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