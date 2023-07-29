Астрологический прогноз на 29 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, нельзя бросать начатые ранее дела – необходимо обязательно довести их до финального конца. Анализ совершенных ранее ошибок даст возможность сделать правильные выводы и впредь их не повторять.

Символ дня: Диск.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин, индиго.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: категорически противопоказано голодание – желудку необходима нагрузка, поэтому от легкой пищи – овощей, фруктов и салата – отказываться не стоит. Можно чистить кровь травяными отварами и фито-чаями.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: собранный урожай долго хранить нельзя – его необходимо сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.

Сны дня: растолковать сны нынешней ночи не просто, но можно и нужно, тем более, что содержащиеся в них сведения очень важны.

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.

Цитата дня: «Не забывайте, что жизнь слишком коротка, чтобы накапливать негативную эн6ергию. Поэтому нужно с удовольствием ставить цели и достигать их» (Брюс Ли).

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