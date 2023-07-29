Астрологический прогноз на 29 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, нельзя бросать начатые ранее дела – необходимо обязательно довести их до финального конца. Анализ совершенных ранее ошибок даст возможность сделать правильные выводы и впредь их не повторять.
Символ дня: Диск.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин, индиго.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: категорически противопоказано голодание – желудку необходима нагрузка, поэтому от легкой пищи – овощей, фруктов и салата – отказываться не стоит. Можно чистить кровь травяными отварами и фито-чаями.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собранный урожай долго хранить нельзя – его необходимо сразу же употребить в пищу.
Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.
Сны дня: растолковать сны нынешней ночи не просто, но можно и нужно, тем более, что содержащиеся в них сведения очень важны.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.
Цитата дня: «Не забывайте, что жизнь слишком коротка, чтобы накапливать негативную эн6ергию. Поэтому нужно с удовольствием ставить цели и достигать их» (Брюс Ли).
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