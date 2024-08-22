Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала важные для Украины даты: что произойдет

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова назвала важные для Украины даты 2024 и 2025 годов. Она убеждена, что это может касаться событий на фронте.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"С 3 по 18 июня 2025 года мы там будем с вами "сажать свеклу". Здесь есть два варианта развития событий, когда ее обменяют на то, что нужно. А вторая история — не хотят обменивать, то "сажаем свеклу". Очень еще интересная дата будет 6 марта 2025 года. Также с 14 по 22 августа 2025 года — тоже важные для Украины даты", - сказала она.

Также Яна Пасинкова считает, что осенью 2024 украинцы услышат очень хорошие новости. Это может касаться Крымского моста.

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