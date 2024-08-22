Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливі для України дати: що станеться

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова назвала важливі для України дати 2024-го та 2025 року. Вона переконана, що це може стосуватись подій на фронті.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Від 3 до 18 червня 2025 року ми там будемо з вами "саджати буряки". Тут є два варіанти розвитку подій, коли її обміняють на те, що потрібно. А друга історія — не хочуть обмінювати, то "саджаємо буряки". Дуже ще цікава дата буде 6 березня 2025 року. Також від 14 до 22 серпня 2025 року — теж важливі для України дати. Щось тоді відбуватиметься", — сказала тарологиня.

Також Яна Пасинкова вважає, що восени 2024 року українці почують дуже добрі новини. Це може стосуватись Кримського мосту.

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