Как избавиться от ягодных пятен быстро и без проблем: пять советов

А у вас есть свой метод, как отчистить пятна от ягод? Всем известно, что подобные загрязнения язвительны и плохо отстираются. Как правило, пятна от ягод красные или бордовые, а после контакта с мылом или порошком становятся сине-фиолетовыми.

Возможно, вы удивитесь, но пятна от ягодного компота или сока выводятся не так трудно, как, например, загрязнение от яблок. Главное: действовать быстро и знать технологию. Старые следы также хорошо обрабатываются, но для этого нужно использовать правильные средства.

Почему ягоды красные

Красные плоды хорошо видны на фоне зеленых листьев, поэтому они привлекают птиц и животных, которые, поедая плоды, распространяют косточки и способствуют размножению растения. Такая окраска имеет невероятное биологическое значение: она не только делает ягоды более заметными, но и возбуждает аппетит.

За оттенок ягод и фруктов отвечают разнообразные растительные пигменты. Например, красный цвет дают ликопины из группы каротиноидов, разные флавоноиды, беталаины. Практически все эти пигменты выводятся одинаковыми средствами.

Как вывести пятно от ягод в домашних условиях

Самое важное – действовать оперативно. Тогда есть вероятность, что красные следы отмоются так же просто и легко, как разлитый на поверхности стола чай. Если вы запачкались буквально только, просто поместите пятно под струю горячей воды. Пока загрязнение не успело въесть, оно скоро отойдет.

Мыло нельзя использовать ни в коем случае, ведь оно создаст щелочную среду, которая вступит в реакцию с пигментом. Он мгновенно проникнет глубоко в ткань, станет сине-фиолетовым. Тогда реанимация одежды станет гораздо сложнее.

Существуют разные способы выведения пятен от ягод. Вот пять важных советов :

Малина, земляника, смородина – возьмите 1 чайную ложку уксуса, 1 чайную ложку лимонного сока и намочите салфетку. Затем аккуратно протрите пятно. Черника, смородина – промойте пятно в холодной воде, затем возьмите лимонный сок и нанесите на загрязнение, оставьте на несколько минут. Если пятно не очистилось, следует повторить. Пятна от ягод можно быстро отчистить с помощью раствора воды и перекиси водорода (в соотношении 10:1). Ягодные пятна отмывают от краев к центру, тогда они быстрее исчезают. Следует всегда тестировать реакцию ткани на выбранный способ очистки (для этого наносят небольшое количество на безопасное место, которое не заметно во время ношения).

Как избавиться от пятен от ягод на белом.

Выстирать пятна от ягод на белой ткани можно с помощью следующих способов:

72% уксусная кислота — смело наносите на ткань, ждите 15 минут, затем ополаскивайте и стирайте обычным способом;

свежий срез лимона или кашица из порошка лимонной кислоты и воды – этим можно заменить уксусную кислоту;

перекись водорода – нанесите на пятно, оставьте на 10 минут, затем смойте, нужно сразу постирать вещь, чтобы не осталось желтого пятна;

кипячение – для устаревших пятен. Пока вода закипает, нанесите на пятно уксус, добавьте в воду немного отбеливателя, прокипятите одежду в течение 20 минут, а затем постирайте обычным способом.

Как вывести пятно от ягод на цветном

Если вы уверены, что ткань не линяет, можно использовать 72% уксусную кислоту или 9% уксус. Это самый быстрый способ избавиться от загрязнений от ягод. В противном случае вам на помощь придут следующие методы:

простокваша;

нашатырный спирт;

медицинский спирт + соль (развести в состояние кашицы);

измельченная в порошок таблетка аспирина;

куриный белок и три капли глицерина (размешать);

сода+борная кислота (в равных пропорциях).

Любой из этих растворов нужно нанести на пятно, оставить на 15-30 минут (загрязнение должно померкнуть), прополоскать вещь в горячей воде, а затем постирать с мылом. Процедуру можно повторять 2-3 раза при необходимости.

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