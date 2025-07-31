Родился "самый старый ребенок" из эмбриона, хранившегося 30 лет

Ребенок / © pixabay.com

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В США родился мальчик из эмбриона, хранившийся более 30 лет.

Об уникальном случае сообщает MIT Technology Review.

Ученые его называют «самым старым ребенком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из них перенесли в матку самой женщины, в результате чего у нее родилась девочка. Остальные три эмбриона были криоконсервированы в надежде на еще одного ребенка.

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В материале говорится, что хранение обошлось Линди в тысячу долларов в год. Однако через несколько десятилетий она решила отдать эмбрионы другой семье.

Ранее сообщалось, что родился первый в мире ребенок, зачатый роботом с искусственным интеллектом. У 40-летней мексиканки были проблемы с выработкой яйцеклеток, и ей не удалось забеременеть с помощью ЭКО — поэтому был применен «точный» ИИ.

А в Великобритании родился первый ребенок после трансплантации матки.