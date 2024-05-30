Секс в космосе: проводились ли эксперименты с интимом в невесомости

Как утверждают в НАСА, в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства ни один человек сексом в космосе пока еще никогда не занимался. Однако "космическая любовь" уже все-таки могла иметь место в невесомости.

Об этом рассказывают на ютуб-канале "Космос".

Эсперименты на животных

Началось все с экспериментов на животных. Ученые начали задумываться о пилотируемых миссиях на Марс и ставить опыты по репродукции животных в невесомости. Основными подследственными стали крысы и мыши. Позже были и другие виды, но большей частью не млекопитающие.

Эксперименты показали, что крысы могут размножаться в условиях гравитации, хотя сам процесс и вызывает некоторые трудности у животных, поскольку трудно во что бы то ни стало опереться и при любом движении животные будут разлетаться. В то же время оплодотворение при невесомости происходит несколько реже, чем на земле.

Попытки СССР

В начале 60-х годов в американском научном журнале "Futura Sciences" вышла статья о том, что на борту советской космической станции должна была состояться первая в истории попытка интима.

По данным французской газеты "Le Figaro" в 1982 году ответственные должностные лица космической отрасли СССР признали, что на борту станции "Салют 7" с участием Светланы Савицкой состоялась первая попытка интимной близости с одним из мужчин-космонативов (Леонидом Поповым или Александром Серебровым). В то же время сама она эту тему никогда не комментировала.

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Что говорят в США

Научно-популярный писатель Пьер Корнель опубликовал рассказ в книге "Последняя миссия", который наделал шум. В нем говорилось, что в 1996 году астронавты во время одного из полетов на шаттле испытывали разнообразные позы для секса.

Уже в марте 2010 года пресс-секретарь NASA опроверг эту историю, назвав ее городской легендой.

Супруги в космосе

Однако в 1992 году Марк Ли и Ян Дэвис стали первыми, кто нарушил это правило. Они встретились во время подготовки к миссии космического корабля и сохранили свои отношения в тайне так долго, что когда об этом стало известно, их уже не смогли заменить.

Ли и Дэвис стали первыми супругами, улетевшими в космос (и, возможно, последними, поскольку неписаное правило о супругах после этого инцидента сделали письменным запретом).

Также мы писали, что первые астронавты могут совершить облет Марса в 2033 году. Сама высадка на "красную планету" состоится не раньше 2040 года.

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