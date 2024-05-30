В Харькове раздаются взрывы

В четверг, 30 мая, в Харькове раздались взрывы. Российские военные наносят ракетные удары. С 12:53 в Харьковской области — тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Находитесь в укрытиях, враг наносит ракетные удары. Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны", — подчеркнул председатель ОВА.

Пока детали атаки неизвестны.

Заметим, что воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения в регионах, где объявлена тревога. Это – Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.

Напомним, ночью 30 мая, российские войска совершили атаку на Харьков. В городе враг разрушил объект критической инфраструктуры и повредил 23 дома.

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