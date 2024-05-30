У Харкові лунають вибухи

ПС попереджали про загрозу балістики.
У четвер, 30 травня, в Харкові пролунали вибухи. Російські військові завдають ракетних ударів. Від 12:53 на Харківщині - тривога.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні", - наголосив голова ОВА.
Наразі деталі атаки невідомі.
Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння в регіонах, де оголошена тривога. Це - Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська і Запорізька області.
Нагадаємо, вночі 30 травня, російські війська здійснили атаку на Харків. У місті ворог зруйнував об’єкт критичної інфраструктури та пошкодив 23 будинки.