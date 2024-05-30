У Харкові лунають вибухи

У четвер, 30 травня, в Харкові пролунали вибухи. Російські військові завдають ракетних ударів. Від 12:53 на Харківщині - тривога.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні", - наголосив голова ОВА.

Наразі деталі атаки невідомі.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння в регіонах, де оголошена тривога. Це - Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська і Запорізька області.

Нагадаємо, вночі 30 травня, російські війська здійснили атаку на Харків. У місті ворог зруйнував об’єкт критичної інфраструктури та пошкодив 23 будинки.

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