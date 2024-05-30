Секс у космосі: чи проводилися експерименти з інтимом у невагомості

Як стверджують у НАСА, в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору, жодна людина сексом в космосі поки ще ніколи не займалася. Проте "космічна любов" вже все-таки могла мала місце в невагомості.

По це розповідають на ютуб-каналі "Космос".

Есперименти на тваринах

Почалося все з експериментів на тваринах. Вчені почали замислюватися про пілотовані місії на Марс і ставити досліди з репродукції тварин у невагомості. Основними піддслідними стали щурі та миші. Пізніше були й інші види, але здебільшого не ссавці.

Експерименти показали, що щури можуть розмножуватися в умовах гравітації, хоча сам процес і викликає деякі труднощі у тварин, оскільки важко на будь-що обпертися і при будь-якому русі тварини будуть розлітатися. Водночас запліднення при невагомості відбувається трохи рідше, ніж на землі.

Спроби СРСР

На початку 60-х років в американському науковому журналі "Futura Sciences" вийшла стаття про те, що на борту радянської космічної станції мала відбутися перша в історії спроба інтиму.

За даними французької газети "Le Figaro" 1982 року відповідальні посадові особи космічної галузі СРСР визнали, що на борту станції "Салют 7" за участю Світлани Савіцької відбулася перша спроба інтимної близькості з одним з чоловіків-космонатвтів( Леонідом Поповим або Олександром Серебровим). Водночас сама вона цю тему ніколи не коментувала.

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Що кажуть у США

Науково-популярний письменник П'єр Корнель опублікував оповідання у книзі "Остання місія", яке наробило галасу. У ньому йшлося про те, що 1996 року астронавти під час одного з польотів на шатлі випробовували різноманітні пози для сексу.

Вже у березні 2010 року прессекретар NASA спростував цю історію назвавши її міською легендою.

Подружжя у космосі

Однак, 1992 року Марк Лі і Ян Девіс стали першими, хто порушили це правило. Вони зустрілися під час підготовки до місії космічного корабля й зберегли свої стосунки у таємниці так довго, що коли про це стало відомо їх вже не змогли замінити.

Лі та Девіс стали першим подружжям, яке полетіло у космос (і, можливо, останнім, оскільки неписане правило про подружжя після цього інциденту зробили письмовою забороною).

Також ми писали, що перші астронавти можуть здійснити обліт Марса 2033 року. Сама висадка на "червону планету" відбудеться не раніше 2040 року.

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