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"Срок" или "термин": филолог объяснил, как правильно говорить по-украински
Украинцы массово избегают слова «срок», считая его русским. Оправдано ли это?
Слово «срок» все реже появляется в медиа, быту и даже в документах. Вместо этого все чаще можно услышать «термин». Есть ли в этом что-то неправильное и почему часть говорящих считает «срок» русизмом?
Кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук объяснил, в чем состоит разница между этими словами.
Он отмечает, что оба понятия — «срок» и «термин» — удельны для украинского языка и имеют право на существование.
Однако, по словам языковеда, в последнее время слово «срок» начало терять популярность — в частности, из-за сходства с российским «срок». Это сходство часто вызывает предубеждения, и многие люди стремится сознательно избегать всего, что напоминает языковые конструкции страны-агрессора.
«Мовцы выбирают менее похожее на русское слово. Отсюда — „сорта“, а не „сорт“, „получить“, а не „получить“, „коричневый“, а не „коричневый“, — объясняет Данильчук. — И так же необоснованно избегают слова „срок“».
Филолог отмечает: оба слова — полноценные украинские синонимы, и использовать их можно в зависимости от контекста. К примеру, «срочный» — это неотложный, неотложный, а «срочный» — имеющий временные рамки. То есть «срочный контракт» — это не то же, что «срочный контракт».
Интересно, что в украинском языке также существуют альтернативы — например, старославянское «реченец» или прилагательное «задавленное» (устаревшее, просроченное). А слово «термин» имеет еще и другое значение — как терминологическое обозначение в науке или технике. Поэтому избегание «срока» из-за ошибочных языковых страхов — скорее следствие ложных представлений, чем языковой нормы.
Специалисты советуют: не стоит отказываться от слова «срок» только потому, что оно похоже на русское — оно украинское по происхождению и значению и имеет свою сферу употребления.
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