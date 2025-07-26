"Срок" или "термин": филолог объяснил, как правильно говорить по-украински

Украинский язык / © pixabay.com

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Слово «срок» все реже появляется в медиа, быту и даже в документах. Вместо этого все чаще можно услышать «термин». Есть ли в этом что-то неправильное и почему часть говорящих считает «срок» русизмом?

Кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук объяснил, в чем состоит разница между этими словами.

Он отмечает, что оба понятия — «срок» и «термин» — удельны для украинского языка и имеют право на существование.

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Однако, по словам языковеда, в последнее время слово «срок» начало терять популярность — в частности, из-за сходства с российским «срок». Это сходство часто вызывает предубеждения, и многие люди стремится сознательно избегать всего, что напоминает языковые конструкции страны-агрессора.

«Мовцы выбирают менее похожее на русское слово. Отсюда — „сорта“, а не „сорт“, „получить“, а не „получить“, „коричневый“, а не „коричневый“, — объясняет Данильчук. — И так же необоснованно избегают слова „срок“».

Филолог отмечает: оба слова — полноценные украинские синонимы, и использовать их можно в зависимости от контекста. К примеру, «срочный» — это неотложный, неотложный, а «срочный» — имеющий временные рамки. То есть «срочный контракт» — это не то же, что «срочный контракт».

Интересно, что в украинском языке также существуют альтернативы — например, старославянское «реченец» или прилагательное «задавленное» (устаревшее, просроченное). А слово «термин» имеет еще и другое значение — как терминологическое обозначение в науке или технике. Поэтому избегание «срока» из-за ошибочных языковых страхов — скорее следствие ложных представлений, чем языковой нормы.

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Специалисты советуют: не стоит отказываться от слова «срок» только потому, что оно похоже на русское — оно украинское по происхождению и значению и имеет свою сферу употребления.

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