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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Чистая машина в Украине может обернуться штрафом: что стоит знать

Штрафы до 1700 грн грозят тем, кто моет машину на улице, во дворе или возле водоемов. Рассказываем, что стоит знать, чтобы не нарушить закон.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Мытье машины

Мытье машины / © Pixabay

В теплое время года многие украинцы предпочитают мыть авто под окнами или в зеленых зонах. Это кажется удобным и бесплатным решением. Но такая «экономия» может обернуться немалым штрафом.

Об этом сообщило издание mAuto.

Мытье авто на улицах, во дворах или вблизи водоемов — это нарушение правил благоустройства, поэтому полиция может выписать админпротокол.

Согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы составляют:

  • от 340 до 1360 грн для граждан;

  • от 850 до 1700 грн для предпринимателей.

Если же нарушение происходит на природоохранных территориях или вблизи водоемов, действует статья 91 КУоАП, которая предусматривает штраф от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации орудий, использованных для правонарушения.

Основная цель этих ограничений — защита окружающей среды. Загрязненная вода, смешанная с автохимией, маслами или маслами, попадает в почву и сточные воды, вредит экосистемам и создает антисанитарию.

Чтобы избежать штрафов и не навредить природе, эксперты советуют пользоваться исключительно легальными автомойками или специально определенными местами для ухода за авто.

Напомним, водители могут сэкономить топливо благодаря системе DFCO, которая работает в большинстве бензиновых и дизельных авто.

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