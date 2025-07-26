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Чистая машина в Украине может обернуться штрафом: что стоит знать
Штрафы до 1700 грн грозят тем, кто моет машину на улице, во дворе или возле водоемов. Рассказываем, что стоит знать, чтобы не нарушить закон.
В теплое время года многие украинцы предпочитают мыть авто под окнами или в зеленых зонах. Это кажется удобным и бесплатным решением. Но такая «экономия» может обернуться немалым штрафом.
Об этом сообщило издание mAuto.
Мытье авто на улицах, во дворах или вблизи водоемов — это нарушение правил благоустройства, поэтому полиция может выписать админпротокол.
Согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы составляют:
от 340 до 1360 грн для граждан;
от 850 до 1700 грн для предпринимателей.
Если же нарушение происходит на природоохранных территориях или вблизи водоемов, действует статья 91 КУоАП, которая предусматривает штраф от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации орудий, использованных для правонарушения.
Основная цель этих ограничений — защита окружающей среды. Загрязненная вода, смешанная с автохимией, маслами или маслами, попадает в почву и сточные воды, вредит экосистемам и создает антисанитарию.
Чтобы избежать штрафов и не навредить природе, эксперты советуют пользоваться исключительно легальными автомойками или специально определенными местами для ухода за авто.
Напомним, водители могут сэкономить топливо благодаря системе DFCO, которая работает в большинстве бензиновых и дизельных авто.