Чиста машина в Україні може обернутися штрафом: що варто знати

Миття машини / © Pixabay

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У теплу пору року чимало українців обирають мити авто під вікнами або в зелених зонах. Це здається зручним і безкоштовним рішенням. Але така «економія» може обернутися чималим штрафом.

Про це повідомило видання mAuto.

Миття авто на вулицях, у дворах або поблизу водойм — це порушення правил благоустрою, тому поліція може виписати адмінпротокол.

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Згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штрафи становлять:

від 340 до 1360 грн для громадян;

від 850 до 1700 грн для підприємців.

Якщо ж порушення відбувається на природоохоронних територіях або поблизу водойм, діє стаття 91 КУпАП, яка передбачає штраф від 153 до 408 гривень із можливістю конфіскації знарядь, використаних для правопорушення.

Основна мета цих обмежень — захист довкілля. Забруднена вода, змішана з автохімією, мастилами чи оливами, потрапляє в ґрунт і стічні води, шкодить екосистемам і створює антисанітарію.

Щоб уникнути штрафів та не нашкодити природі, експерти радять користуватися виключно легальними автомийками або спеціально визначеними місцями для догляду за авто.

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Нагадаємо, водії можуть заощадити пальне завдяки системі DFCO, яка працює у більшості бензинових і дизельних авто.