В Україні для водіїв готують ще один реєстр: що про нього відомо

В Україні з’явиться єдиний електронний реєстр сертифікатів КТЗ / © Pixabay

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Укртрансбезпека, разом із Міністерством розвитку громад та територій України та командою ІТ-фахівців, провела перше демонстраційне тестування нової цифрової системи — Реєстру сертифікатів затвердження типу і сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Державної службм України з безпеки на транспорті у Telegram.

Мета розробки — автоматизація процесів сертифікації КТЗ та підвищення прозорості взаємодії між заявниками, органами сертифікації та регулятором.

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«Система має бути зручною для бізнесу й зрозумілою для держави. Тоді вона працюватиме ефективно. Створення реєстру сертифікатів КТЗ — це частина великої трансформації перевезень в Україні та ще один логічний крок у побудові цифрової екосистеми транспортної галузі», — наголосив Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Укртрансбезпеки з питань цифрового розвитку.

Що вже реалізовано:

Рольова модель системи допрацьована: кожна категорія користувачів — від державних експертів до заявників — матиме чітко визначені права доступу;

Самореєстрація здобувачів сертифікатів: фізичні та юридичні особи зможуть авторизуватись за допомогою КЕП;

Сценарій подання заявки: система вже відтворює повний цикл — введення даних про КТЗ, вибір сертифікаційного органу, завантаження документів, підписання заявки, її надсилання та обробка експертом;

Автоматичне інформування користувача про зміну статусу заявки — через електронний кабінет і email.

Наступні кроки

інтеграція з державними реєстрами;

оптимізація інтерфейсу;

підключення сертифікаційних органів до системи;

підготовка інструкцій для користувачів;

запуск першої підсистеми — Реєстру сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.

Розробка реєстру є частиною цифрової трансформації транспортної галузі України та сприятиме створенню відкритої, прозорої та ефективної системи сертифікації КТЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що передавання документів патрульним не є обов’язковим. Під час зупинки поліцією водій має право просто пред’явити їх для ознайомлення, тримаючи в руках. Це допоможе уникнути ситуацій, коли через неуважність можна отримати необґрунтований штраф.