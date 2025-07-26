Як війна впливає на інтимне життя українців, і як вберегти лібідо

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Війна, стрес, брак сну, тривожність та антидепресанти — всі ці фактори мають вплив на сексуальне життя пересічних українців.

Про це розповіла експертка в темі сексуальної освіти, сексуальної культури і сексуальної реабілітації, ініціаторка проєкту «RECOVERY. Сексуальне життя»» Ольга Сердюк в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Нажаль, за відсутності базової сексуальні освіти, культури, діалогу про сексуальне життя ми і не замислюємося про те, що людина після травми чи поранення може мати наслідки у своєму сексуальному у житті. Сексуальна реабілітація — це про інструменти, які ми надаємо людині, тож, щоб вона переосмислила свою сексуальність і виявила її в тих нових можливостях тіла, емоційного стану, в яких вона перебуває», — зазначила вона.

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«Українці в цілому — якщо говорити не тільки про військовослужбовців, а середні статистичних українців — вони скаржаться або на відсутність/дуже низьке лібідо, або навпаки — інколи воно буває підвищеним і агресивним. Тобто два таких стани, які спричинені тим колосальними стресом, які ми переживаємо кожного дня», — продовжила Сердюк.

З її слів, більшість скаржаться на відсутність чи зниження лібідо.

«Це така апатія в цілому, це фізичне виснаження, емоційне виснаження, і частіше це впливає і на зменшення або відсутність лібідо. Але це не статистичні дані — це мої спостереження», — додала експертка.

Раніше Сердюк розповіла, як людям, які отримали травму чи поранення, повернутися до сексуального життя. Більше про це читайте у новині.

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