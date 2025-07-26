Секс після поранення: як повернутись до близькості у парі

Сексуальна потреба — одна з базових потреб / © Freepik

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Після травми або поранення сексуальне життя у людини часто стає більш якісним, і цьому є наукове пояснення.

Про це розповіла експертка в темі сексуальної освіти, сексуальної культури і сексуальної реабілітації, ініціаторка проєкту «RECOVERY. Сексуальне життя»» Ольга Сердюк в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Наведу цікавий факт, що у світі є дослідження, які демонструють, що люди після травми або поранення — не тільки військові, це можуть бути якісь життєві, побутові трагедії, які відбуваються з людьми повсякчас — це дослідження, свідчить про те, що їхнє сексуальне життя після травми стало більш якісним. І звучить це дивно, але я можу це пояснити», — сказала вона.

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Експертка назвала дві причини:

По-перше, людина, яка отримала травму, вже більше не може займатися сексом інтуїтивно. Тому що секс — це процес інтуїтивний, і як правило, люди йому не навчаються якось додатково, не працюють на цим, не вивчають себе. А коли людина отримала певну травму, і таким, як було сексуальне життя вже не буде, приходить це усвідомлення. Саме тоді починається робота над собою.

«Людина має зрозуміти себе: а що, власне, мені цікаво, а що мене збуджує, а які в мене фантазії? Коли вона це усвідомила, перш за все, для себе, далі вона має поговорити з партнером. А це найважче — говорити з партнером про сексуальне життя», — уточнила вона.

Ось ці два фактори, на думку Сердюк, коли люди вивчили себе і поговорили з партнером, забезпечують якість сексуального життя.

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«І це насправді працює на будь-якому етапі, коли людина розпочала своє сексуальне життя, необов’язково для цього отримувати травми», — пояснила вона.

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