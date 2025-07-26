Секс после ранения: как вернуться к близости в паре

Сексуальная потребность — одна из базовых потребностей / © Freepik

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После травмы или ранения сексуальная жизнь у человека часто становится более качественной, и этому есть научное объяснение.

Об этом рассказала эксперт в теме сексуального образования, сексуальной культуры и сексуальной реабилитации, инициатор проекта «RECOVERY. Сексуальная жизнь» Ольга Сердюк в интервью корреспонденту ТСН Наталии Нагорной.

«Приведу интересный факт, что в мире есть исследования, которые демонстрируют, что люди после травмы или ранения — не только военные, это могут быть какие-то жизненные, бытовые трагедии, происходящие с людьми постоянно — это исследование, свидетельствующее о том, что их сексуальная жизнь после травмы стала более качественной. И это звучит странно, но я могу это объяснить», — сказала она.

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Эксперт назвала две причины:

Во-первых, человек, получивший травму, уже больше не может заниматься сексом интуитивно. Потому что секс это процесс интуитивный, и как правило, люди ему не учатся как-то дополнительно, не работают на этом, не изучают себя. А когда человек получил определенную травму, и таким, как была сексуальная жизнь уже не будет, приходит это осознание. В это время начинается работа над собой.

«Человек должен понять себя: а что, собственно, мне интересно, а что меня возбуждает, а какие у меня фантазии? Когда она это осознала, прежде всего, для себя, дальше она должна поговорить с партнером. А это тяжелее всего — говорить с партнером о сексуальной жизни», — уточнила она.

Вот эти два фактора, по мнению Сердюк, когда люди изучили себя и поговорили с партнером, обеспечивают качество сексуальной жизни.

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«И это действительно работает на любом этапе, когда человек начал свою сексуальную жизнь, необязательно для этого получать травмы», — объяснила она.

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