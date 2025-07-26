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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ — детали

Американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из предводителей «Исламского государства» (ИГИЛ) и двух его сыновей, связанных с ИГИЛ.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ — детали

Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ / © Associated Press

Военные США заявили о ликвидации главаря Исламского государства (ИГИЛ) и двух его сыновей.

Об этом говорится на странице US Central Command в X.

Согласно сообщению, старший лидер ИГИЛ Дхия Завба Муслих аль-Хардани погиб в результате рейда, совершивших силы Центрального командования. Его двое взрослых сыновей, связанных с ИГИЛ, Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба аль-Хардани тоже ликвидированы.

Военные добавили, что трое детей и три женщины, находившиеся на месте происшествия, не пострадали.

Также в сообщении цитируют командующего CENTCOM генерала Эрика Куриллу, который заявил о «неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни находились».

«Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному поражению террористов ИГИЛ, угрожающих региону, нашим союзникам и нашей родине», — говорит он.

Ранее говорилось, что в Израиле удивились реакции Вашингтона на последние авиаудары по Сирии. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что администрация Дональда Трампа сама ранее призвала Израиль удерживать часть сирийской территории — до сих пор не высказывала возражений относительно таких операций.

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Дата публикации
Количество просмотров
279
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