Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ / © Associated Press

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Військові США заявили про ліквідацію ватажка «Ісламської держави» (ІДІЛ) та двох його синів.

Про це йдеться на сторінці U.S. Central Command у Х.

Згідно із повідомленням, старший лідер ІДІЛ Дхія Завба Мусліх аль-Хардані загинув внаслідок рейду, що здійснили сили Центрального командування. Його двоє дорослих синів, пов’язаних з ІДІЛ, Абдалла Дхія аль-Хардані та Абд аль-Рахман Дхія Завба аль-Хардані теж ліквідовано.

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Військові додали, що троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали.

Також у повідомленні цитують командувача CENTCOM генерала Еріка Куріллу, який заявив про «невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були».

«Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині», — каже він.

Раніше йшлося про те, що в Ізраїлі здивувалися реакцією Вашингтона на останні авіаудари по Сирії. Один із високопосадовців зазначив, що адміністрація Дональда Трампа сама раніше закликала Ізраїль утримувати частину сирійської території — і досі не висловлювала заперечень щодо таких операцій.

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