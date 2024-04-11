Ударит ли Украина по России: ведьма сделала предсказание

Ведьма-таролог Мария Тихая видит обстрелы России уже в апреле. Она считает, что могут быть удары по Крымскому мосту и по ТЭС в Белгороде.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Марию Тихую попросили предсказать, будут ли обстрелы России в апреле. Она сделала расклад карт Таро и предсказала, что удары по агрессору будут.

"Падает карта "повешенного" и "отшельника". Что-то будет происходить на оккупированном Запорожье. Будут ситуации, связанные с АЭС. Могут быть ситуации на Крымском мосту, где-то в конце апреля. Также им падает карта "смерти", это может быть потеря фронта, корабля. Также относительно Белгорода, то может быть попадание в ТЭС, у них свет отключат", — сказала Мария Тихая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что локальную победу Украины ознаменует отход от дел мужчины, причастного к войне.

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