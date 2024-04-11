Чи ударить Україна по Росії: відьма зробила передбачення

Відьма-тарологиня Марія Тиха передбачає обстріли Росії уже в квітні. Вона вважає, що можуть бути удари по Кримському мосту та ТЕС у Бєлгороді.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Марію Тиху попросили передбачити, чи будуть обстріли Росії у квітні. Вона зробила розклад карт Таро та передбачила, що удари по агресору будуть.

"Падає карта "повішаного" та "відлюдника". Щось відбуватиметься на окупованому Запоріжжі. Будуть ситуації, пов'язані з АЕС. Можуть бути ситуації на Кримському мосту, десь наприкінці квітня. Також їм падає карта "смерті", це може бути втрата фроту, корабля. Також щодо Бєлгороду, то може бути потрапляння у ТЕС, у них світло вимкнуть", - сказала Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що локальну перемогу України ознаменує відхід від справ чоловіка, який причетний до війни.

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