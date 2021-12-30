Красная икра на новогоднем столе: как подавать, с какими продуктами и напитками совмещать

Красная икра на новогоднем столе: как подавать, с какими продуктами и напитками совмещать

Красная икра – продукт недешевый, но ето традиционный деликатес на новогоднем столе.

Среди яств на новогоднем столе традиционное место имеет красная икра. Этот деликатес хорошо подходит к разным напиткам, а также может быть как самостоятельное блюдо.

С чем подавать красную икру и к каким напиткам она лучше подходит - читайте в материале ТСН.ua.

Как выбрать качественную красную икру

В составе продукта не должно быть ничего, кроме икры, соли и одного-двух консервантов. Если в составе не указаны консерванты, то должна быть надпись "икра пастеризованная". Кстати, она более полезна для здоровья.

На банке качественной икры не может быть написано "икра лососевая". Правильная надпись – из какого вида красной рыбы она: форель, горбуша, кета, кижуч, нерка.

Цвет и размер икринок зависят от породы рыбы. Они должны быть целыми, ровными и не помятыми, не должны плавать в жидкости.

Лучший способ оценить качество икры – дегустация. Свежий продукт имеет нежный вкус, не пересоленный. Икра обладает приятным запахом свежей рыбы. Химические запахи и запахи затхлости – признаки нарушения технологии переработки и хранения.

Как правильно подавать красную икру

Подавать икру к праздничному столу можно изысканно и красиво или как коремое блюдо, или как бутерброды. Даже есть кулинарный этикет. Несколько правил подачи:

Современный кулинарный этикет содержит несколько несложных правил того, как подавать икру, чтобы это было изысканно и красиво:

как отдельное блюдо икру подают в небольших чашках-кафе, которые устанавливают на глубокую тацю с льдом;

идут икру с помощью специальных маленьких ложек из металла, стекла или дерева;

подавать икру можно в устрицах;

можно сделать бутерброды из икрой или тарталетки.

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Продукты, сочетающиеся с красной икрой

Употреблять икру можно не только как самостоятельное блюдо или с бутербродами. Она гармонично сочетается с разными продуктами, а еще ее используют как дополнение к блюдам.

Удачное дополнение к красной икре:

черный и белый хлеб, багеты, галеты;

тарталетки, крекеры, профитроли;

блины;

фуа-гра;

сливочное масло;

сливочные кремы;

отварные яйца;

маслины, авокадо, свежие и маринованные огурцы;

соленая или подкопченная красная рыба;

печеный мелкий картофель и картофельные чипсы.

Фото: Facebook

Напитки, сочетающиеся с красной икрой

Классический вариант поедания икры – с шампанским brut. Фруктовая сладость игристого прекрасно сбалансирует соленость икры.

Употребляют икру и с водкой. Особенно вкусно, если деликатес подают с блинами, сметаной или крем-сыром.

Что касается вина, то икра лучше сочетается с сухими напитками. Это даст лучше ощутить вкус самой икры. Можно сделать бутерброды.

Идеально подойдет соленая икра и к терпкому коньяку. Ее можно подавать в маленьких тарталетках.

Бутерброды с красной икрой – универсальная закуска к мартини. Они не портят вкус вермута.

Фото из открытых источников

Польза и качества красной икры

Икринки содержат около 30% белков, практически полностью усваивающихся организмом. Есть в ней аминокислоты, витамины А, В, С, D, минералы, фолиевая кислота и много лецитина. Икра практически не имеет вредных жиров, а богата полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами. Они улучшают кровообращение и уменьшают риск тромбов.

Кроме того, икра повышает уровень серотонина и упрощает производство тестостерона. Ее калорийность всего 240-260 ккал на 100 граммов.

Впрочем, вред красной икры связан с высоким содержанием соли. Людям с больными почками или заболеваниями мочеполовой системы от употребления в пищу этого деликатеса лучше воздержаться.

Красная икра – деликатес, ставший неизменным атрибутом новогоднего стола. А еще у этого продукта много полезных витаминов и микроэлементов, которые нельзя взять из других продуктов.

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