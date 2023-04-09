Женщина пытается сделать "самые крупные ягодицы": как она выглядит

Женщина говорит, что она не остановится, несмотря на критику.

Шведская модель Наташа Краун пытается стать женщиной с самыми большими ягодицами. Для этого она сделала уже пять подтяжек.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

27-летняя женщина совершила уже 5 операций по подтяжке своей "пятой точки". Она пытается сделать свои ягодицы самыми большими в мире и хвалися этим в социальных сетях, демонстрируя свои формы.

Фото: dailystar.co.uk

Она убеждает всех, что целью ее жизни являются крупнейшие ягодицы в мире и она делает все, чтобы воплотить свои планы. Однако многие пользователи соцсетей критикуют ее за это, поскольку они убеждены, что таким образом женщина искажает собственное тело.

Напомним, американец Джеймс Паррильо похитил женщину, которая в одиночестве путешествовала по Соединенным Штатам. Он силой удерживал ее в течение года, однако ей удалось скрыться.

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