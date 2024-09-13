Женщины устроили драку за букет невесты – курьезное видео

В Боснии и Герцеговине три женщины, наверное, настолько хотят выйти замуж, что подрались за букет невесты на свадьбе.

Об этом пишет New York Post.

Через мгновение после того, как невеста бросила цветы, одна женщина поймала их, а две другие ухватились за розовую композицию. Они доказали, что не просто готовы к браку – они готовы к бою. Началось перетягивание каната, в результате чего трио упало на землю в своих мерцающих вечерних платьях. Лепестки летали, они валялись на полу, а платья и прически были испорчены.

Борьба стала еще более жестокой, когда диджей и несколько зрителей призывали девушек прекратить. Но задиристую банду было уже не остановить.

Курьезный ролик опубликовали в Сети, где пользователи насмехались над подружками невесты:

Эти женщины могли выиграть медали в борьбе на Олимпийских играх

Как только они оказываются на полу, не отпускать становится делом принципа

Будь я парнем на этой свадьбе, я бы тихонько исчез

Какие жалкие женщины. Но мне интересно, чем это закончилось, кто победил и как они выглядели.

Борьба за цветы невесты не новая мода. Веками женщины, которые надеялись стать следующими, кто пойдет под венец, дрались за букет невесты. Традиция, зародившаяся в Великобритании в 1800-х годах, предполагает, что счастливица, получившая цветы, вскоре после этого выйдет замуж.

Но во избежание подобных драк некоторые молодые жены заранее выбирают незамужнюю женщину, которой они хотят передать заветную эстафету. Впрочем, не все мужчины являются поклонниками этого ритуала. Недавно гость на американской свадьбе сбежал с места происшествия после того, как его девушке достался букет, доказав, что он совершенно не готов связать себя узами брака.

Напомним, муж изменил жене с ее подружкой прямо на свадьбе. Любовников застукали на горячем гости праздника.

Читайте также: