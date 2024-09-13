Жінки влаштували бійку за букет нареченої – курйозне відео

У Боснії та Герцеговині троє жінок, мабуть, настільки хочуть вийти заміж, що побилися за букет нареченої на весіллі.

Про це пише New York Post.

За мить після того, як наречена кинула квіти, одна жінка зловила їх, а дві інші вхопилися за рожеву композицію. Вони довели, що не просто готові до шлюбу – вони готові до бою. Почалося перетягування канату, в результаті чого тріо впало на землю у своїх мерехтливих вечірніх сукнях. Пелюстки літали, вони валялися на підлозі, а сукні та зачіски були зіпсовані.

Боротьба стала ще більш жорстокою, коли діджей і декілька глядачів закликали дівчат припинити. Але задиркувату банду було вже не зупинити.

Курйозний ролик опублікували в Мережі, де юзери покепкували з подружок нареченої:

Ці жінки могли б виграти медалі у боротьбі на Олімпійських іграх

Щойно вони опиняються на підлозі, не відпускати стає справою принципу

Якби я був хлопцем на цьому весіллі, я б тихенько зник

Які жалюгідні жінки. Але мені цікаво, чим це закінчилося, хто переміг і який вони мали вигляд

Боротьба за квіти нареченої не є новою модою. Століттями жінки, які сподівалися стати наступними, хто піде під вінець, зчиняли бійки за букет нареченої. Традиція, що зародилася у Великій Британії в 1800-х роках, передбачає, що щасливиця, яка отримає квіти, невдовзі після цього вийде заміж.

Але, щоб уникнути подібних бійок, деякі молоді дружини заздалегідь обирають незаміжню жінку, якій вони хочуть передати заповітну естафету. Втім, не всі чоловіки є прихильниками цього ритуалу. Нещодавно гість на американському весіллі втік з місця події після того, як його дівчині дістався букет, довівши, що він абсолютно не готовий зв'язати себе узами шлюбу.

Нагадаємо, чоловік зрадив дружину з її подружкою просто на весіллі. Коханців заскочили на гарячому гості свята.

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