Зиллениалы: кто такие и почему все говорят о рожденных в эти годы

Друзья / © Freepik

Реклама

Если вам кажется, что вы не относитесь полностью ни к миллениалам, ни к поколению зуммеров — возможно, вы относитесь к так называемым «зиллениалам».

Противостояние между миллениалами и поколением Z в последние годы стало одной из самых популярных тем в Интернете. То, что раньше казалось мелочами – выбор носков, фасон джинсов или даже прически – превратилось в настоящие «битвы» между этими двумя поколениями, где каждый должен выбрать сторону, пишет LADbible.

Даже поведение в соцсетях стало предметом споров: миллениалов часто высмеивают за фото в Instagram с фильтрами и хештегами, тогда как поколение Z предпочитает видео в TikTok и трендовые танцы.

Реклама

Но что делать, если вы чувствуете себя где-то посередине? Именно для таких людей и существует понятие «зиллениал».

Кто такие зиллениалы

Четкие пределы поколений могут отличаться в зависимости от источника, однако обычно миллениалами считают людей, рожденных в 1981–1996 годах, а поколениям Z – родившихся в 1997–2012 годах.

В то же время, «зиллениалы» охватывают переходную группу — примерно тех, кто родился между 1992 и 1999 годами (иногда до 2002 года). Они совмещают в себе черты обоих поколений.

Это хорошо объясняет опыт людей, формально принадлежащих к поколению Z, но еще помнящих ранние этапы развития соцсетей.

Реклама

Почему зиллениалы могли получить «лучший из обоих миров»

Быть между двумя поколениями иногда сложно — особенно когда вокруг идут споры о том, кто «круче». Однако у этого положения есть и свои преимущества.

Согласно исследованиям, люди, рожденные в 1992–1999 годах, получили уникальный опыт — они застали как доцифровое детство, так и стремительное развитие технологий.

Зиллениалы были последним поколением, которое помнит жизнь до повсеместного Интернета и соцсетей: видеопрокаты, ограниченный доступ к Сети через домашний компьютер с модемом, а также живое общение — когда нужно было просто пойти и постучаться в дверь друзей.

Для многих это выглядит значительно более привлекательно, чем современные Интернет-тренды или зависимость от постоянного потребления контента.

Реклама

В то же время именно зиллениалы наблюдали технологическую революцию своими глазами: они взрослели в период, когда кнопочные телефоны постепенно превращались в смартфоны, социальные сети переходили с компьютеров в мобильные приложения, а iPod сменялся стриминговыми сервисами типа Spotify.

Благодаря этому они смогли легко адаптироваться к новым технологиям — часто даже лучше старших поколений.

Это и есть тот же баланс между двумя эпохами, который многие называют «лучшим из возможных».

Это мнение разделяют и пользователи соцсетей. В комментариях под одним из сообщений на эту тему люди отмечают: «Честно говоря, я заметил, что с развитием технологий жизнь становится все более токсичной», тогда как другие добавляют: «Мне кажется, мы уже увидели последние проявления лучшей жизни». «Это, безусловно, лучшее поколение», - подытожил еще один пользователь.

Реклама

Напомним, почему миллениалы не готовы отказаться от "утиных губ" и что означает выражение лица "утконос".