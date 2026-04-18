Зіленіали: хто такі та чому усі говорять про народжених у ці роки

Люди, народжені на межі міленіалів і покоління Z, усе частіше називають себе зіленіалами — і дослідники пояснюють, чому ця група має унікальний життєвий досвід.

Юлія Шолудько
Друзі / © Freepik

Якщо вам здається, що ви не належите повністю ні до міленіалів, ні до покоління зумерів — можливо, ви належите до так званих «зіленіалів».

Протистояння між міленіалами та поколінням Z останніми роками стало однією з найпопулярніших тем в Інтернеті. Те, що раніше здавалося дрібницями — вибір шкарпеток, фасон джинсів або навіть зачіски — перетворилося на справжні «битви» між цими двома поколіннями, де кожен має обрати сторону, пише LADbible.

Навіть поведінка в соцмережах стала предметом суперечок: міленіалів часто висміюють за фото в Instagram із фільтрами та гештегами, тоді як покоління Z наддає перевагу відео в TikTok і трендовим танцям.

Але що робити, якщо ви почуваєтесь десь посередині? Саме для таких людей і існує поняття «зіленіал».

Хто такі зіленіали

Чіткі межі поколінь можуть відрізнятися залежно від джерела, однак зазвичай міленіалами вважають людей, народжених у 1981–1996 роках, а поколінням Z — тих, хто народився у 1997–2012 роках.

Водночас «зіленіали» охоплюють перехідну групу — приблизно тих, хто народився між 1992 і 1999 роками (іноді до 2002 року). Вони поєднують у собі риси обох поколінь.

Це добре пояснює досвід людей, які формально належать до покоління Z, але ще пам’ятають ранні етапи розвитку соцмереж.

Чому зіленіали могли отримати «найкраще з обох світів»

Бути між двома поколіннями іноді складно — особливо коли навколо точаться суперечки про те, хто «крутіший». Однак у цього становища є і свої переваги.

Згідно з дослідженнями, люди, народжені у 1992–1999 роках, отримали унікальний досвід — вони застали як «доцифрове» дитинство, так і стрімкий розвиток технологій.

Зіленіали були останнім поколінням, яке пам’ятає життя до повсюдного Інтернету та соцмереж: відеопрокати, обмежений доступ до Мережі через домашній комп’ютер із модемом, а також живе спілкування — коли потрібно було просто піти й постукати у двері друзів.

Для багатьох це має значно привабливіший вигляд, ніж сучасні Інтернет-тренди чи залежність від постійного споживання контенту.

Водночас саме зіленіали спостерігали технологічну революцію на власні очі: вони дорослішали в період, коли кнопкові телефони поступово перетворювалися на смартфони, соціальні мережі переходили з комп’ютерів у мобільні застосунки, а iPod змінювався стримінговими сервісами на кшталт Spotify.

Завдяки цьому вони змогли легко адаптуватися до нових технологій — часто навіть краще, ніж старші покоління.

Це і є той самий баланс між двома епохами, який багато хто називає «найкращим із можливих».

Цю думку поділяють і користувачі соцмереж. У коментарях під одним із дописів на цю тему люди зазначають: «Чесно кажучи, я помітив, що з розвитком технологій життя стає дедалі токсичнішим», тоді як інші додають: «Мені здається, ми вже побачили останні прояви найкращого життя». «Це, безперечно, найкраще покоління», — підсумував ще один користувач.

