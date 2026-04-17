Ловушка искусственного интеллекта: как использование чатботов вызывает зависимость

Помощь искусственного интеллекта улучшает результаты работы только на начальном этапе, но очень быстро вызывает зависимость и снижает способность к самостоятельному мышлению. К такому выводу пришли исследователи из США и Великобритании.

Об этом пишет Engadget.

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более тысячи человек. На первом этапе 350 участников решали задачи с дробями. Половине группы предоставили доступ к специальному чат-боту на базе GPT-5, в то время как другие работали самостоятельно.

Результаты показали, что уже после десяти минут использования люди начинали полностью полагаться на технологию. Когда среди теста доступ к ИИ внезапно убрали, результаты «технологической» группы быстро упали: количество ошибок выросло, а участники начали жаловаться на истощение. Аналогичные данные получили во время повторного теста с 670 людьми и экзаменов на понимание текстов.

В чем угроза для образования и инноваций

Один из авторов научной работы Рачит Дубей отмечает, что проблема не только в ошибках, но и в потере мотивации. По его словам, после отключения чат-ботов люди гораздо меньше пытаются выполнять задачи самостоятельно, у них исчезает настойчивость.

«Быстрое внедрение ИИ в образовании может привести к появлению поколения, которое не будет понимать собственные возможности. Это может ослабить инновационность и креативность», — предостерегает Дубей.

Авторы исследования объясняют, что продолжительное применение интеллектуальных помощников постепенно подрывает волю к обучению. Когда последствия такой деградации становятся очевидными, исправить их очень трудно.

Несмотря на тревожные выводы, ученые зафиксировали одно исключение. Люди, которые использовали чат-боты не для получения готовых ответов, а в качестве инструмента для подсказок и разъяснений, демонстрировали лучшую стойкость. После отключения ИИ они справлялись с задачами эффективнее тех, кто просто копировал решение.

Напомним, масштабное исследование показало, что внедрение искусственного интеллекта не уменьшает нагрузку на работников, а изменяет структуру их рабочего дня.

Аналитики, проанализировав сотни миллионов рабочих часов, выяснили, что после интеграции ИИ работники тратят больше времени на коммуникацию и работу с цифровыми системами, в то время как уровень сосредоточенности снижается.

Также установлено, что пользователи нейросетей работают в среднем дольше, что создает дополнительные риски профессионального выгорания, несмотря на ожидания уменьшения нагрузки.