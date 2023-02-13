14 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 февраля, в православном календаре день памяти святого Трифона. О его жизни известно мало информации. По преданию Церкви, он жил в Малой Азии и воспитывался в семье настоящих христиан. Прославился Трифон как благочестивый человек, мог своими молитвами очистить дом от насекомых, а душу человека от нечисти. За свою жизнь он обратил в христианство многих людей.

В то время правил император Декия, проводивший страшные гонения христиан. В это время схватили и Трифона. Подвергли его страшным мучениям, но он не отрекся от Христа. Тогда его приговорили к смертной казни.

В народе в честь святого Трифона празднуют праздник " Трифон-мышогон ".

Приметы 14 февраля

Народные приметы 14 февраля / Фото: Pexels

на Трифона тепло – такая же погода будет следующие 30 дней;

погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна;

мороз означает, что весна придет поздно;

идет снег – весной будут лить дожди.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит ставить свечи за упокой, а также ходить в баню. Старайтесь аккуратно вести себя с острыми предметами.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день молились святому Трифону. Особенно часто к нему обращались девушки, просили послать им хорошего жениха. Февраль в целом считается месяцем сватовства.

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