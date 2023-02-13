14 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 14 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Трифона. Про його життя відомо мало інформації. За переказами Церкви, жив він у Малій Азії і виховувався у сім'ї справжніх християн. Прославився Трифон як благочестива людина, міг своїми молитвами очистити дім від комах, а душу людини від нечисті. За своє життя він звернув в християнство багатьох людей.
В той час правив імператор Декія, який проводив страшні гоніння християн. В той час схопили і Трифона. Піддали його страшним мукам, але він не зрікся від Христа. Тоді його засудили на страту.
В народі на честь святого Трифона святкують свято "Трифон-мишогон".
Прикмети 14 лютого
- на Трифона тепло — така ж погода буде наступні 30 днів;
- погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна;
- мороз означає, що весна прийде пізно;
- йде сніг — весною будуть лити дощі.
Що завтра не можна робити
Цього дня не варто ставити свічки за упокій, а також ходити в лазню. Намагайтеся акуратно поводити себе з гострими предметами.
Що можна робити завтра
Наші предки цього дня молилися святому Трифону. Особливо часто до нього зверталися дівчата, які просили послати їм хорошого нареченого. Лютий в цілому вважається місяцем сватання.
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