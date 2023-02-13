14 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Трифона. Про його життя відомо мало інформації. За переказами Церкви, жив він у Малій Азії і виховувався у сім'ї справжніх християн. Прославився Трифон як благочестива людина, міг своїми молитвами очистити дім від комах, а душу людини від нечисті. За своє життя він звернув в християнство багатьох людей.

В той час правив імператор Декія, який проводив страшні гоніння християн. В той час схопили і Трифона. Піддали його страшним мукам, але він не зрікся від Христа. Тоді його засудили на страту.

В народі на честь святого Трифона святкують свято "Трифон-мишогон".

Прикмети 14 лютого

Народні прикмети 14 лютого / Фото: Pexels

на Трифона тепло — така ж погода буде наступні 30 днів;

погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна;

мороз означає, що весна прийде пізно;

йде сніг — весною будуть лити дощі.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто ставити свічки за упокій, а також ходити в лазню. Намагайтеся акуратно поводити себе з гострими предметами.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня молилися святому Трифону. Особливо часто до нього зверталися дівчата, які просили послати їм хорошого нареченого. Лютий в цілому вважається місяцем сватання.

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