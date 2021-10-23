23 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в древности смотрели в месяц, если его рога указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — длительное время будет грязь и слякоть.

Какой сегодня день

В субботу, 23 октября, в мире отмечают День осведомленности о синдроме Кабуки, День создания Земли, Международный день снежного барса, День организатора ток-шоу.

В Венгрии в этот день празднуют Национальный праздник Венгерской Республики, в Бразилии — День авиатора, в Ливии — День освобождения, в Мексике — День доктора, в Таиланде — День памяти короля Рамы V или Чулалонгкорна, в Камбодже — День памяти парижского мирного договора, в Македонии — день революционной борьбы, в США — Национальный день юристов, Национальный день медицинских ассистентов и Национальный день бостонского кремового пирога.

Памятные даты 23 октября

787 — Второй Никейский собор христианской церкви установил порядок почитания икон.

1917 — Павла Скоропадского избран гетманом украинского казачества.

1946 — Началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1994 — Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

Церковный праздник сегодня 23 октября

23 октября православная церковь чтит память двух святых — брата и сестру Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан.

Брат и сестра происходили из знатной семьи и жили в Никомидии. Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Его немедленно схватили и привели на суд, где он показал себя верным христианином: несмотря на все пытки, Евлампий не отрекся от своих убеждений.

Евлампия, сестра благочестивого юноши, узнала, что ее брат страдает за Христа и прибежала на суд. Там девушка также объявила себя христианкой и добавила, что готова терпеть муки вместе с Евлампием. Язычники пытались сварить брата и сестру в котле и сжечь в печи, впрочем ни кипящая вода, ни жаркий огонь не нанесли им вред. Тогда правитель приказал отсечь юноше голову, а его сестра, видя это, умерла от горя.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель — будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за автомобиль.

Приметы на 23 октября

23 октября было принято расщеплять поленья на лучины. Лучиной называли тоненькую длинную щепу, которую поджигали и она заменяла людям электричество много веков подряд. В народе огонь, исходящий от лучины, был основной стихией, которая управляла миром. Однако, если научиться управлять огнем лучины, то можно получить нужное тепло, возможность готовить пищу и легче переживать холодное время года. Тем более, что свет лучины ассоциировалось с солнцем, которого становилось все меньше и меньше — дни, в основном, были мрачными.

Последние дни кучевых облаков.

Возможен ранний ледостав на крупных реках.

Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает, темноту пугает.

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Именины 23 октября

День ангела (именины) сегодня, 23 октября, празднуют: Андрей, Василий, Иннокентий.

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